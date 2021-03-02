Menemenspor'dan sert fren
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Menemenspor'dan sert fren

02.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:47
Menemenspor'dan sert fren

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan Menemenspor, evinde Beypiliç Boluspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir yenilgi aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan Menemenspor, evinde Beypiliç Boluspor'a 3-0 mağlup olarak şok bir yenilgi aldı. Kümede kalma yolunda rakipleriyle arasındaki farkı açma fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, puan tablosunda önemli rakiplerinden Boluspor'un gerisine düştü.

Teknik direktör Ümit Karan, bireysel hatalardan dolayı yenilginin geldiğini belirterek, "Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kaldık. Bu da bizim planlarımızı bozdu. Kaptırdığımız topla ikinci golü kalemizde gördük. Ancak toparlanacağız. Nasıl önceki maçlarda seri yakaladıysak aynı başarıyı tekrar edeceğiz. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.Menemenspor haftaya deplasmanda Ankaraspor'un konuğu olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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