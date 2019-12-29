Menemenspor'dan seri sonu

29.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:07

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de 10 maç üst üste yenilmeyip 7 galibiyet, 3 beraberlikle direkt Süper Lig hattına kadar tırmanan Ekol Göz Menemenspor, unvanını devrenin son haftasındaki Altınordu derbisinde kaybetti. Bornova Stadı'ndaki İzmir derbisini kalesinde ilk yarıda penaltıdan gördüğü golle 1-0 kaybeden Menemen, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Cesar Grup Ümraniyespor'u yenip 30 puana ulaşmasıyla ikinci sıradaki yerinden oldu. Sarı-lacivertli ekip, Altınordu mağlubiyetine rağmen ilk kez yer aldığı ligde 17 maçlık ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında tamamlayıp alkışı hak etti.

ŞAHİN'İN KARDEŞ ACISIMenemenspor, eski başkanlarından Aydın Şahin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'in kardeşi olan, geçen sezon sarı-lacivertliler 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadığında da başkanlık koltuğunda oturan Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin'in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: DHA