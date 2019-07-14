Menemenspor'dan savunmaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.

Menemenspor'dan savunmaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti.
Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada 29 yaşındaki savunma oyuncusu Abdelaye Diakite ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Diakite geçen sezon Libya ekibi El Ahli Trablus'un kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA
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