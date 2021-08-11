Menemenspor'dan sağ bek transferi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'dan sağ bek transferi

Menemenspor'dan sağ bek transferi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanan Menemenspor, dış transferde GMG Kastamonuspor'dan sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz'le 3 yıllık sözleme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanan Menemenspor, dış transferde GMG Kastamonuspor'dan sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz'le 3 yıllık sözleme imzaladı. Almanya'da SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz  ve Oberachern II, İsviçre'de ise FC Schaffhausen II kulübünde oynayan 22 yaşındaki Berkan, geçen sezon Kastamonu ekibinde 16 karşılaşmada görev yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor'dan sağ bek transferi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:02:59. #1.14#

title