Menemenspor'dan orta sahaya takviye TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Altay'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Altay'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemenspor, 2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında son olarak Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu renklerine bağladı. İzmir ekibi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adamu, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ile bir araya gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Menemenspor Kulübü de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 13'ü TFF 1. Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 16 resmi maça çıkan Adamu, bu maçlarda 1051 dakika sahada kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA