Menemenspor'dan Okan'a veda

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'da forvet Okan Yılmaz'la yollar ayrıldı.

Geçen sezon devre arasında Avusturya temsilcisi Amstetten'den transfer edilen 24 yaşındaki gurbetçi santrafor bu sezon ilk yarıda kiralık olarak 3'üncü Lig'de Karşıyaka forması terletti. Karşıyaka formasıyla ligde 10 maçta 2 gol atıp, kupada 2 kez rakip fileleri sarsan Okan, devre arasında yeşil-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı. Gurbetçi santrfor kulübü Menemenspor'la da sözleşmesini feshederek yuvadan uçtu.

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