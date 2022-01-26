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Menemenspor'dan Oğuzhan harekatı

Menemenspor'dan Oğuzhan harekatı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek milli araya düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor, transferde harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek milli araya düşme hattının bir basamak üzerinde giren Nasadoge Menemenspor, transferde harekete geçti. Şu ana kadar yalnızca Senegalli golcü Honore Gomis'le resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Ankaraspor'dan orta saha Oğuzhan Aydoğdu ile anlaşma sağladı.

Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir'e gelip, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Futbola Almanya'da Schalke 04 altyapısında başlayan Oğuzhan, Borussia Dortmund ve Karlsruher SC'de oynadı. Oğuzhan 2016-2017 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta sadece bir resmi maçta oynayabilen Oğuzhan, bu sezonun ilk yarısında ise Ankaraspor'la 2'nci Lig'te 9 maça çıktı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor, Sigorta, Milli, Spor, Haber

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