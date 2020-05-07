Menemenspor'dan liglerin başlangıç tarihine ilişkin değerlendirme

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un onursal başkanı Tahir Şahin, Kovid-19 aşısı buluna kadar futbol müsabakalarının oynanmaması gerektiğini ancak çıkan karara saygılı olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un onursal başkanı Tahir Şahin, Kovid-19 aşısı buluna kadar futbol müsabakalarının oynanmaması gerektiğini ancak çıkan karara saygılı olduklarını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca "evde kal" çağrılarına uyduklarını ifade etti.

Açıklanan önlemlere uyulduğu takdirde salgınla mücadelenin başarıya ulaşacağını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde sağlık altyapısının ne denli kuvvetli olduğunu bu aşamada gördük. ABD'den bile kuvvetli bir sağlık altyapısı olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Uyarıları dikkate aldığımızda, her geçen gün gelen verilere bakıldığında bu oran lehimize doğru gelişiyor ama rehavete kapılmamak gerekiyor."

"Aşı bulunan kadar maçlar oynanmamalı"

Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun sezonun tamamlanması için "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü açıkladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alınmak istenen tedbirlerle oynatalım diyorlarsa bunu oynanmamak üzerine kurulmuş olan bir senaryo olarak değerlendiriyorum. Sanırım bütün dünyada bu yayıncı kuruluşlardan kaynaklanan, yayıncı kuruluşların sponsorlarla yaptığı anlaşmalardan kaynaklanan bir baskıyla 'oynansın mantığı' geliştirmek isteniyor. Futbol taraftarınıza sorduğunuzda yüzde 95'i futbol maçları oynansın der, teknik heyete ve futbolcuya sorsanız oynansın der. Benim şahsi görüşüm aşı bulunana kadar, futbol maçları sadece bu sezon için değil, belki gelecek sezon için de oynanmamalı."

İnsan yaşamının sadece futbol, voleybol veya basketbol olmadığını kaydeden Şahin, "Ekonomi sağlıktan önemlidir diyorsanız o zaman oynatın. Yok sağlık önemli diyorsanız o zaman oynatmayın. Ancak ne karar verilirse verilsin biz karara saygı duyacağız." dedi.

"Belediye, Çavuşköy Tesisleri'ni kendi bünyesine aldı"

Şahin, Menemen Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Çavuşköy'de antrenman yaptıkları sahanın yanındaki araziyi başka bir kişiden aldıklarını ve burada yapımına başladıkları kamp merkezi inşaatının yüzde 70'ini bitirdiklerini söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde o arazinin tapusunu kulübün üzerine almak için zamanlarının yetmediğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Futbol sahasını kullanıyoruz ama hayalimizdeki tesisleri hedefe doğru götürürken ne yazık ki böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yeni belediye yönetimi, kaba inşaatı biten Çavuşköy Tesisleri'ni kendi bünyesine aldı. Orasını ne yapar ne eder, onu ben bilemem, onların sorunu. Sadece bizim üzüldüğümüz Menemenspor orada 75 yataklı 5 yıldızlı bir otel şeklinde güzel bir tesis kazanacaktı."

Kaynak: AA