Menemenspor'dan imza şov

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yaşadığı mali krize rağmen ara transfer döneminde takviyelerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'dan Hamza Ok, Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor'dan Burak Albayrak ve Emir Han Topçu'yla da sözleşme imzaladı. Menemenspor 4 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayıp oyuncuların lisansını çıkardı. Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş'ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç Erdoğan Kaya'ya da talip oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı