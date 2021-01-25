Menemenspor'dan imza şov
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Menemenspor'dan imza şov

25.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:05
Menemenspor'dan imza şov

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yaşadığı mali krize rağmen ara transfer döneminde takviyelerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor yaşadığı mali krize rağmen ara transfer döneminde takviyelerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Adana Demirspor'dan Hamza Ok, Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor'dan Burak Albayrak ve Emir Han Topçu'yla da sözleşme imzaladı. Menemenspor 4 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayıp oyuncuların lisansını çıkardı. Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş'ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç Erdoğan Kaya'ya da talip oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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