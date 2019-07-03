Menemenspor'dan ikinci takviye
SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Sırp defans Jasmin Trtovac'ı alarak gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Altındağ Belediyespor'un genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi renklerine bağladı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk transferini Sırp defans Jasmin Trtovac'ı alarak gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Altındağ Belediyespor'un genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi renklerine bağladı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Menemen'e gelip sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişip Altındağ Belediyespor'a 2017 yılında transfer olan Barış, geçen sezon 32 resmi maçta sahaya çıkarak fileleri toplam 5 kez havalandırdı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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