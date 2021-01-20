Menemenspor'dan Hamza hamlesi
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Menemenspor'dan Hamza hamlesi

20.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:11
Menemenspor'dan Hamza hamlesi

TFF 1'inci Lig'in ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samacı ile sözleşme imzalayıp Manisasporlu Cevdet Enes'le prensip anlaşmasına varan Menemenspor, Adana Demirspor'dan Hamza Ok'u listesine ekledi.

TFF 1'inci Lig'in ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samacı ile sözleşme imzalayıp Manisasporlu Cevdet Enes'le prensip anlaşmasına varan Menemenspor, Adana Demirspor'dan Hamza Ok'u listesine ekledi. Adana Demirspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Sakaryaspor altyapısında futbola başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, Sancaktepe Belediyespor ve Adana Demirspor'da oynadı. Bu sezon Adana ekibiyle 4 resmi maça çıkan Hamza toplam 227 dakika sahada kaldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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