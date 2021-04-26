Menemenspor'dan dev adım

TFF 1'inci Lig'de evinde haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u 2-1 yenen Menemenspor ligde kalma adına önemli bir adım attı.

TFF 1'inci Lig'de evinde haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u 2-1 yenen Menemenspor ligde kalma adına önemli bir adım attı. Bitime 2 maç kala rakibi Akhisarspor'la arasındaki 5 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler derin bir nefes alırken, teknik direktör Ümit Karan hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Kalan 2 karşılaşmada Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Bu müsabakalardan 1 puan dahi alsak ligde kalışımızı ilan edeceğiz. Bu hafta garantilemeyi isterdik ancak rakibimiz kazandı. Biz kendi işimize bakacağız" dedi.Stresli bir sezon yaşadıklarını vurgulayan Karan, "Şampiyonluğa oynamak küme düşmemeye oynamaktan daha kolaydır. Çünkü ligden düşersek telafisi zor bir döneme gireriz. O nedenle çok dikkatli olacağız. Ben oyuncularıma inanıyorum. İki maçta da gerekeni yapıp yolumuza bu ligde devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ