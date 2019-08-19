Menemenspor'dan destek çağrısı

19.08.2019 16:04

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un sportif direktörü Cenk Laleci, "1. Lig'de İzmir'deki ilk maçımızda Menemenlilerin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz." dedi.

Cenk Laleci, yaptığı açıklamada, sezona Giresunspor deplasmanından aldıkları 3 puanla başladıklarını hatırlattı. Bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Laleci, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Laleci, ikinci haftada geçen sezonun önemli takımlarından Hatayspor'u İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onlar da sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. 1. Lig'de İzmir'deki ilk maçımızda Menemenlilerin bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Onlar bizi 1. Lig'e kadar taşıdı, şimdi de desteklerine devam edeceklerini biliyoruz. Pazar günü İzmir Atatürk Stadı'ndaki müsabakaya tüm futbolseverleri bekliyoruz. Tüm Menemensporluları, Passolig kartlarını almaya ve bizi desteklemeye çağırıyorum."

Bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen ve henüz 119 taraftarının Passolig kartı aldığı Menemenspor, Süper Lig ve 1. Lig'deki 36 takım içinde en az Passolig'e sahip takım konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA