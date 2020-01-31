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Menemenspor'dan defansa takviye

Menemenspor, Arnavut defans oyuncusu David Domgjoni ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

31.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:59
Menemenspor'dan defansa takviye

Menemenspor, Arnavut defans oyuncusu David Domgjoni ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferin son gününde yaptığı atakla 'a transfer olan Alberk Koç'un yerini yabancı takviye ile doldurdu. Sarı-lacivertli ekip, Arnavutluk'un KF Laçi takımından 22 yaşındaki defans oyuncusu David Domgjoni ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Arnavut futbolcu, kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani ile milli takım arkadaşı olan David Domgjoni, stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. 22 yaşındaki 1.90 boyundaki futbolcu, kariyerinde 73 resmi maça çıkarken bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırabildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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