Haberler » Spor » Menemenspor'dan Cinari atağı - Spor

Menemenspor'dan Cinari atağı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında, Altınordu'ya tek golle kaybedip 10 maç sonra yenilmesine rağmen devreyi Süper Lig umuduyla Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Eraldo Cinari'nin peşine düştü.

31.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:25
Menemenspor'dan Cinari atağı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında, 'ya tek golle kaybedip 10 maç sonra yenilmesine rağmen devreyi Süper Lig umuduyla Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Eraldo Cinari'nin peşine düştü. Arnavutluk ekibi Partizani Tirana takımında top koşturan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla temasa geçen kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani'nin de vatandaşı Cinari'ye kulüp hakkında bilgiler verdiği ve transferde önemli yol katedildiği bildirildi. Bu sezon Partizani takımında 16 lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Cinari, 3 gol attı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler