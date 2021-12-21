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Menemenspor'dan Bursa'ya geçit yok

Menemenspor'dan Bursa'ya geçit yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ne deplasmanda 5-0 yenilen Nasadoge Menemenspor, devrenin son haftasında evinde karşılaşacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanıyor.

BURSA (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ne deplasmanda 5-0 yenilen Nasadoge Menemenspor, devrenin son haftasında evinde karşılaşacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler rakibine iki takım arasında oynanan 4 maçta da geçit vermedi. Menemenspor, Bursaspor'la oynadığı 4 lig karşılaşmasının 3'ünü kazanırken, 1 maçta rakibiyle eşitliği bozamadı. Menemenspor, yeşil-beyazlılarla ilk olarak 2019-2020 sezonunda karşı karşıya geldi. İzmir'de rakibini 2-1 yenen Menemen, Bursa'dan 2-2'lik beraberlikle döndü.

İzmir temsilcisi geçen sezon ise 2 karşılaşmayı da kazandı. Bursaspor'u evinde yine 2-1'lik skorla geçen Menemenspor, Bursa'da da Bursaspor'u tek golle yendi. Teknik direktör Cenk Laleci, devreyi galibiyetle kapatacaklarına inandığını söyledi. Gençlerbirliği deplasmanından ağır bir yenilgi alarak döndüklerini vurgulayan genç teknik adam, "Bursaspor bizim alt sıralardaki önemli rakiplerimizden biri. Köklü bir camia. Ancak şartlar ne olursa olsun evimizde kayıp yaşamayacağız. Gençlerbirliği mağlubiyetini telafi edip devre arasına moralli gireceğiz" dedi.


- İzmir

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