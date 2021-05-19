Menemenspor dağılıyor
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Menemenspor dağılıyor

Menemenspor dağılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'nci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da yaprak dökümü başladı.

TFF 1'nci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da yaprak dökümü başladı. Teknik direktör Ümit Karan'la yollarını resmen ayıran sarı-lacivertlilerde kiralık oyuncular da takımdan gitti. İzmir ekibinde, Göztepe'den Yusuf Talum, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu, Adana Demirspor'dan Hamza Ok, Galatasaray'dan Batuhan Ahmet Şen, Yeni Malatyaspor'dan Emre Selen ve devre arasında Alanyaspor'a satılan, ikinci yarı kiralık olarak forma giyen Furkan Bayır'ın yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyeceği açıklandı. Menemenspor'da yabancı futbolcular Mohamed Ba ve David Damgjonas da takımdan ayrıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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