Menemenspor'da yabancı krizi
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Menemenspor'da yabancı krizi

Menemenspor'da yabancı krizi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de kümede kalmayı garantiledikten sonra sezonun son haftasında bu maçla adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Menemenspor'da yabancı futbolcular kriz yarattı.

TFF 1'inci Lig'de kümede kalmayı garantiledikten sonra sezonun son haftasında bu maçla adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Menemenspor'da yabancı futbolcular kriz yarattı. Kadrosunda Mohamed, Ba, Alhassan, Domgjonas, Anaane, Traore, Rasheed ve Zenke gibi oyuncuları bulunan sarı-lacivertlilerde sadece 2 futbolcu kadroda yer aldı. Mohamed sakatlığı yüzünden maçta forma giyemezken, Domgjones ve Ba ülkelerine gitti. Alhassan'ın ise süresiz kadro dışı kaldığı Menemenspor'da Rasheed ve Anaane'nin sakatlıklarını bahane edip oynamadığı ileri sürüldü. Adana Demirspor karşısında sadece Zenke ve Traore kafilede yer aldı. İki oyuncudan Zenke maça 46'ncı dakikada dahil olup 1 gol attı. Traore ise şans bulamadı. Menemenspor, maç öncesi teknik direktör Ümit Karan'ın koronavirüse yakalanmasının şokunu yaşamıştı.

STATTA ADANA ŞARKILARIMenemenspor'un sezonun son maçında bu galibiyetle şampiyonluk ve 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkışını garantileyen Adana Demirspor'a farklı yenildiği karşılaşmada Menemen İlçe Stadı'nda Adana şarkıları çalındı. Adana'dan final gibi 90 dakikayı izlemek için gelen yaklaşık 350 kişilik kafile, devre arasında skor 3-0'ken stat hoparlöründen çalınan, "Adana'ya Gel Gidek" şarkısına eşlik etti. Menemenspor cephesi, maç sonrası da şampiyon rakibini centilmence kutladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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