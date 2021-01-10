Menemenspor'da Ümit Karan takviye bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemenspor'da Ümit Karan takviye bekliyor

10.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:13
Menemenspor'da Ümit Karan takviye bekliyor

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla alt sıralarda tamamlayan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın yönetimden takviye istediği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla alt sıralarda tamamlayan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın yönetimden takviye istediği öğrenildi. Yaşadığı mali krizler yüzünden futbolcularına ödeme yapamayan, Sikiru Olatunbosun, Murat Erdemir ve Mohammed Kamara gibi as isimlerini kaybeden sarı-lacivertlilerde yönetimin kaynak arayışı içinde olduğu bildirildi. Kurmayların, transferin gözde isimlerinden genç defans oyuncusu Furkan Bayır'ı iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı düşündüğü açıklandı. Furkan için Süper Lig ekiplerinin nabız yokladığı ve tekliflerin kulübe iletildiği vurgulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Kanye West Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor'da Ümit Karan takviye bekliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:13:37. #1.14#
title