Menemenspor'da Ümit Karan dönemi
30.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:34
Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Menemenspor, Teknik Direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı