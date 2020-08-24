Menemenspor'da Tidjani imzaladı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, golcü Tidjani Anaane'yi resmen renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, golcü Tidjani Anaane'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler Beninli 23 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Tidjani Anaane'nin, kulübümüze transferi konusunda Tunus'un AS Soliman Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Tidjani Anaane ile 2 yıllık anlaşma yapılmıştır."

Kaynak: DHA