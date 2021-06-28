Menemenspor'da Tidjani Anaane takımda kaldı
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Menemenspor'da Tidjani Anaane takımda kaldı

Menemenspor'da Tidjani Anaane takımda kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Tidjani Anaane'nin serbest kalması engellendi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile kulübe ihtarname çeken Tidjani Anaane'nin serbest kalması engellendi. Sarı-lacivertli yönetim Beninli orta saha oyuncusunun tüm parasını yatırarak olası bir tek taraflı feshin önüne geçti. Teknik direktör Cenk Laleci'nin de Anaane'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi. Şu an Benin Milli Takımı'nda yer alan Anaane'nin en kısa sürede ülkesinden dönüp takıma katılacağı bildirildi. Geçen sezon Menemenspor formasını 24 maçta terleten Anaane 4 kez fileleri sarstı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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