Menemenspor'da teknik adam arayışı başladı
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Menemenspor'da teknik adam arayışı başladı

Menemenspor'da teknik adam arayışı başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör arayışları başladı.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör arayışları başladı.

Genç çalıştırıcı Ümit Karan'la karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetimin adayları belirlemeye başladığı ifade edildi. İzmir ekibinde eski çalıştırıcı Cenk Laleci'nin ismi gündeme gelirken, Yılmaz Özlem'in de düşünüldüğü öğrenildi. Onursal başkan Tahir Şahin'in iki teknik direktörün yanı sıra genç ve başarıya aç hocalarla çalışmak istediği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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