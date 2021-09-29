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Menemenspor'da tek hedef galibiyet

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'da tek hedef galibiyet

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 5 puan çıkarıp çıkışa geçen Menemenspor, gözünü Altınordu karşılaşmasına çevirdi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 5 puan çıkarıp çıkışa geçen Menemenspor, gözünü Altınordu karşılaşmasına çevirdi. Cuma günü İzmir derbisinde rakibine konuk olacak sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, teknik direktör Cenk Laleci hedeflerinin uzun bir yenilmezlik serisi yakalamak olduğunu dile getirdi.

Takımın rayına oturduğunu ifade eden Laleci, "Milli ara dönüşünde çok iyi işler yaptık. Hem skor hem de oyun anlamında takımımdan memnunum. Altınordu genç ve mücadeleci bir ekip. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Ben takımıma inanıyorum. Önceliğimiz Bornova'da kazanmak. Bunun için var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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