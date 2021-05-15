Menemenspor'da Tayfun harekatı

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da yönetim transfer çalışmalarına başladı.

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da yönetim transfer çalışmalarına başladı.

İlk olarak teknik direktör Ümit Karan'la yola devam etmeyi planlayan kurmayların, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek kaptan Tayfun Aydoğan'ı da takımda tutmak için girişimlere başladı. Onursal başkan Tahir Şahin'in Tayfun'la bir ön görüşme yaptığı ve 24 yaşındaki oyuhncudan cevap beklediği bildirildi. Bu sezon takımın en istikrarlı oyucularından olan orta saha oyuncusuna 1'inci Lig'den birçok kulübün talip olduğu da vurgulandı. Bu sezon 34 maçta 2893 dakika forma giyen Tayfun 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı