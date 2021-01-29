Menemenspor'da Taşkın ve Selmani gitti
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Menemenspor'da Taşkın ve Selmani gitti

29.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:07
Menemenspor'da Taşkın ve Selmani gitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi ön libero Taşkın Çalış ve Arnavut kaleci Gentian Selmani ile yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gurbetçi ön libero Taşkın Çalış ve Arnavut kaleci Gentian Selmani ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Gentian Selmani ile yollarımızı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.Sarı lacivertli kulüp Taşkın'la ilgili ise şu ifadelere yer verdi: "Profesyonel takım oyuncularımızdan Taşkın Çalış sözleşmesindeki 250 bin TL getir-götür maddesinden yararlanarak takımımızdan ayrılmıştır. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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