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Menemenspor'da Taşkın Süper Lig'in gözdesi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış'a Süper Lig'den teklif yağıyor.

Menemenspor'da Taşkın Süper Lig'in gözdesi
11.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:57

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış'a Süper Lig'den teklif yağıyor. Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyu Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Kasımpaşa'nın istediği iddia edildi. Taşkın'la temasa geçen kulüplerin transferde ısrarcı oldukları belirtildi. Taşkın'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Menemenspor'la yollarını ayıracağı kaydedildi. Bu sezon 1'inci Lig'de sarı-lacivertlilerle 26 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 bin 296 dakika sahada kaldı. Toplamda 4 gol atan Taşkın 3 de asist yaptı.


Kaynak: DHA

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