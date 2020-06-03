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Menemenspor'da Taşkın imzalayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor iç transferde gaza bastı.

Menemenspor'da Taşkın imzalayacak
03.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:47

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor iç transferde gaza bastı.

Oyuncuların yüzde 30 indirim teklifini kabul etmesinin ardından harekete geçen yönetim Sırp stoper Jasmin Trtovac'ın ardından orta sahada görev yapan kaptan Taşktın Çalış'la da prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin takımda kalmasını istediği deneyimli oyuncuyla görüşmelere başlayan kurmaylar, Taşkın'dan olumlu yanıt aldı. Kariyerine Menemenspor'da davem etmek isteyen Taşkın'la önümüzdeki günlerde sözleşme yenileneceği açıklandı.Sarı-lacivertlilere 2016-2017 sezonunda Gümüşhanespor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Bu sezon takımıyla 25 lig maçına çıkan Taşkın 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Öte yandan idmanlarını sürdüren Menemenspor'un hazırlık maçı oynama talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. İzmir ekibinde oyuncular kendi aralarında maç yaptı. Cenk Laleci, lig başlayana kadar eksikleri kapacaklarını ve futbolcularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.


- İzmir

Kaynak: DHA

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