Menemenspor'da Taşkın Çalış takımdan ayrıldı
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Menemenspor'da Taşkın Çalış takımdan ayrıldı

29.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:53
Menemenspor'da Taşkın Çalış takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Taşkın Çalış'la yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Taşkın Çalış'la yollarını ayırdı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Taşkın Çalış sözleşmesindeki 250 bin lira getir, götür maddesinden yararlanarak takımımızdan ayrılmıştır. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2017-2018 sezonundan beri Menemenspor'da mücadele eden Taşkın Çalış, İzmir temsilcisinde son 2 sezonda çıktığı 42 lig maçında 4 gole imza attı.

Taşkın Çalış, kariyerine Aydeniz Et Balıkesirspor'da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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