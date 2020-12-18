Menemenspor'da Sikiru gitti
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Menemenspor'da Sikiru gitti

18.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:19
Menemenspor'da Sikiru gitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da şok bir gelişme yaşandı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Nijeryalı kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aylardır para alamadığı öğrenilen genç futbolcu, eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı. Sikiru gibi birçok futbolcuya ödeme yapılmadığı ve diğer yabancıların da sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Geçen sezon Menemenspor'a gelen Sikiru, ilk senesinde 22 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Sikiru bu yıl ise 11 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

RAKİP ESKİŞEHİRSPOR

Menemenspor, TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında yarın Eskişehirspor'a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 90 dakikayı Caner Ak yönetecek. Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından İstanbulspor'a evinde son dakika golüyle 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi, 13 maçta 14 puanı hanesine yazdırdı. Henüz galibiyetle tanışamayan, sezon başında 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 14 maçta 2 puanla düşme hattında son sırada yer alıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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