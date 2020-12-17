Menemenspor'da Selmani ve Tayfun formayı bırakmadı

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Menemenspor'da geride kalan 13 maçta Arnavut kaleci Selmani ve orta saha Tayfun, teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri oldu.

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Menemenspor'da geride kalan 13 maçta Arnavut kaleci Selmani ve orta saha Tayfun, teknik direktör Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri oldu. Selmani ve Tayfun 13 maçın tamamında forma giymeyi başardı. İki oyuncu da tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Tayfun 3'üncü haftada 5-2 kaybedilen Tuzlaspor maçında 1 gol atarken, 10'uncu haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Bereket Sigorta Ümraniyespor müsabakasında da 1 asist yaptı.Teknik direktör Cenk Laleci, "Selmani ve Tayfun tüm maçlarda oynadı. İkisinden de memnunum. Takımda çok iyi oyuncularımız var. Herkes formayı kapmak için canla başla mücadele ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı