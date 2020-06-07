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Menemenspor'da Samed Ali göze girdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınının ardından 20 Haziran'da deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma dahil olan golcü Samed Ali performansıyla teknik ekibi umutlandırdı.

Menemenspor'da Samed Ali göze girdi
07.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınının ardından 20 Haziran'da deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma dahil olan golcü Samed Ali performansıyla teknik ekibi umutlandırdı. Göztepe'den büyük umutlarla kiralanan ancak 6 maçta 1 gol atabilen 24 yaşındaki oyuncu takımın kendi arasında oynadığı hazırlık maçında 4 gol buldu. Hırsı ve isteği ile teknik direktör Cenk Laleci'den tam not alan deneyimli golcü, 'hazırım' mesajını verdi.

Cenk Laleci, Samed Ali'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi. Futbolcunun 2017-2018 sezonunda Menemenspor formasıyla 2. Lig'de 36 maçta 25 gol attığını hatırlatan Laleci, "Oyuncumuz bizde gösterdiği performansla Süper Lig'e, Göztepe'ye transfer oldu. Bu kendisinin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bizde de kalan maçlarda elinden geleni yapacaktır. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsede bir sağlık sorununa rastlanmadı. Matematiksel olarak Play-Off umudumuzu koruyoruz. Bunun için sonuna kadar çabalayacağız" dedi. 


Kaynak: DHA

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