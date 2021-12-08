Menemenspor'da Rasheed Kocaeli yolcusu

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak Nasadoge Menemenspor'da Akanbi Rasheed'in devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Nijeryalı futbolcunun Kocaelisporlu yöneticilerle görüşüp, her konuda anlaştığı bildirildi. Menemenspor'un da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rasheed konusunda Kocaelispor'la görüşmelerde sona geldiği vurgulandı.

Menemenspor'a 2019-2020 sezonun ikinci yarısında transfer olan Rasheed bu sene 13 lig maçına çıkıp, 3 kez fileleri sarstı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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