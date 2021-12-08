Menemenspor'da Rasheed Kocaeli yolcusu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da Rasheed Kocaeli yolcusu

Menemenspor'da Rasheed Kocaeli yolcusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak Nasadoge Menemenspor'da Akanbi Rasheed'in devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'un rakibi olacak Nasadoge Menemenspor'da Akanbi Rasheed'in devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Nijeryalı futbolcunun Kocaelisporlu yöneticilerle görüşüp, her konuda anlaştığı bildirildi. Menemenspor'un da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rasheed konusunda Kocaelispor'la görüşmelerde sona geldiği vurgulandı.

Menemenspor'a 2019-2020 sezonun ikinci yarısında transfer olan Rasheed bu sene 13 lig maçına çıkıp, 3 kez fileleri sarstı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title