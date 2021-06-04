Menemenspor'da Rasheed'e teklif çok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Menemenspor'da Rasheed'e teklif çok

Menemenspor'da Rasheed'e teklif çok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed birçok kulübün transfer listesine girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un Nijeryalı forveti Ibrahim Akanbi Rasheed birçok kulübün transfer listesine girdi.Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki oyuncu için Kocaelispor, Boluspor ve Gençlerbirliği'nin yönetime teklif götürdüğü ifade edildi. Yönetimin ise şimdilik teklifleri askıya aldığı, yeni gelecek teknik direktörün raporuna göre hareket edeceği vurgulandı. İzmir temsilcisinde TFF 1'inci Lig'de 32 müsabakada forma giyen Rasheed 8 gol atarken 3 de asistle oynadı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti Açıklaması
Hasan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etti Açıklaması
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Mert Günok Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor'da Rasheed'e teklif çok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 11:28:07. #1.13#

title