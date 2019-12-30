Menemenspor'da operasyon zamanı

30.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:49

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında, Altınordu'ya deplasmanda 1-0 yenilerek 10 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Ekol Göz Menemenspor'da yaprak dökümü sürecek. Devreyi 28 puanla dördüncü sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde sağ bek Semih ve orta saha Galip'le yollar resmen ayrılırken, yabancı oyunculardan Onaka, Diakite ve Sangare'yle de iplerin kopma noktasına geldiği ifade edildi. Bu yabancı oyuncularından faydalanamayan teknik direktör Cenk Laleci'nin yönetime futbolcuların ayrılması yönünde rapor verdiği vurgulandı.

Kurmayların sözleşmeleri süren Onaka, Sangare ve Diakite ile masaya oturcağı, futbolcularla karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı kaydedildi. Teknik ekibin diğer üç yabancı Selmani, Trtovac ve Sikiru'dan ise memnun olduğu bildirildi. Sezon başında Giresunspor'dan gelen kanat oyuncusu Sangare 8 resmi maça çıkıp gol atamadı. Stoperde görev alan Diakite 11 mücadelede forma giyerken, forvette görev yapan Onoka ise hiç forma giymedi. Menemenspor'un dış transferde ise en az 3 oyuncuyu kadrosuna dahil edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA