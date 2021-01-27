Menemenspor'da Omar Mohamed tamam

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Amerika Birleşik Devletleri takımı Greenville Triumph'ta oynayan Omar Mohamed'i transfer etti. İzmir'e gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. ABD'de Columbus Crew, FC Cincinnati ve Portland Timbers'ta da oynayan Mohamed, 2 kez Somali Milli Takımı'nda görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı