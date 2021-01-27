Menemenspor'da Omar Mohamed tamam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Menemenspor'da Omar Mohamed tamam

27.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:22
Menemenspor'da Omar Mohamed tamam

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak Amerika Birleşik Devletleri takımı Greenville Triumph'ta oynayan Omar Mohamed'i transfer etti. İzmir'e gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. ABD'de Columbus Crew, FC Cincinnati ve Portland Timbers'ta da oynayan Mohamed, 2 kez Somali Milli Takımı'nda görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci Jason Statham
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Müzik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor'da Omar Mohamed tamam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:24:47. #1.15#
title