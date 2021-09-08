Menemenspor'da Oğuzhan ve Himmet imzaladı
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Menemenspor'da Oğuzhan ve Himmet imzaladı

Menemenspor'da Oğuzhan ve Himmet imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, daha önce anlaştığı Oğuzhan Çapar ve Muhammed Himmet Ertürk ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, daha önce anlaştığı Oğuzhan Çapar ve Muhammed Himmet Ertürk ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'dan transfer edilen 24 yaşındaki stoper Oğuzhan, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak altyapısından yetiştiği Balıkesirspor'da top koşturdu. Giresunspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ kanat Himmet, geçen sezon 12 maçta 2 gol attı.


Menemenspor'da Oğuzhan ve Himmet imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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