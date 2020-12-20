Menemenspor'da ödeme krizi pahalıya patladı
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Menemenspor'da ödeme krizi pahalıya patladı

20.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:55
Menemenspor'da ödeme krizi pahalıya patladı

TFF 1'inci Lig'de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Menemenspor'da takımda yaşanan para krizi sahaya yansıdı.

TFF 1'inci Lig'de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Menemenspor'da takımda yaşanan para krizi sahaya yansıdı. Nijeryalı kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun'un ücretini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği sarı-lacivertlilerde paralarını uzun süredir tahsil edemeyen diğer futbolcuların da sıkıntılar yaşadığı ve Eskişehirspor karşısına moralsiz çıktıkları öğrenildi.

Özellikle yabancı futbolcuların bu durumdan çok rahatsız oldukları ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmeye hazırlandıkları iddia edildi. Teknik direktör Cenk Laleci, "Eskişehirspor deplasmanına mutlak galibiyet için çıktık. 2 kez geriye düştük ancak pes etmedik. Kamara 90+5'inci dakikada bize puanı getiren golü attı. Kazanmamız gereken maçta 1 puana razı olduk" dedi.Menemenspor gelecek hafta evinde Ankara Keçiöregücü ile oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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