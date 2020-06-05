Menemenspor'da Mustafa ve Furkan gözde TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un gençleri Murat Elkatmış ve Furkan Bayır, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un gençleri Murat Elkatmış ve Furkan Bayır, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Forvette görev yapan Murat'a Aytemiz Alanyaspor ve Fraport Tav Antalyaspor'un, defansta oynayan Furkan'a ise Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Altyapıdan gelen 18 yaşındaki Murat bu sezon 1. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 karşılaşmada görev aldı. Kanatlarda da forma giyen genç Murat 1 gol attı. Yine İzmir ekibinin bünyesinden çıkardığı 19 yaşındaki Furkan da 2 müsabakada şans buldu.

- İzmir

Kaynak: DHA