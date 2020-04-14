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Türkiye Futbol Federasyonu, Muhammed Ali Doğan, Muhammed Ali, Spor

Menemenspor'da Muhammed toparlanıyor

TFF 1'inci Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da sol diz çapraz bağları kopan Muhammed Ali Doğan iyileşmeye başladı.

14.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:31
Menemenspor'da Muhammed toparlanıyor

TFF 1'inci Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da sol diz çapraz bağları kopan Muhammed Ali Doğan iyileşmeye başladı. 

Ligde 6 Mart'ta iç sahada oynanan Altay derbisinde 66'ncı dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Muhammed Ali, tedavi sürecinin olumlu geçtiğini ifade etti.

Almanya'daki doktoruna ameliyat olduktan sonra dinlenerek iyileşmeye başladığını söyleyen 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, "Yaşadığım sakatlık beni çok üzmüştü. Ancak toparlanıyorum. Psikolojik olarak da daha iyi durumdayım. Yavaş yavaş iyiye gidiyorum. Yeni sezonda daha güçlü bir şekilde futbola döneceğim" dedi.

 


Kaynak: DHA

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