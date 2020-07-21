Menemenspor'da Laleci'ye teklif yağıyor TARİHİNDE ilk kez mücadale ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonu 39 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci için 3 kulübün devreye girdiği öğrenildi.

TARİHİNDE ilk kez mücadale ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonu 39 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci için 3 kulübün devreye girdiği öğrenildi. Play-Off dışında kalarak bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Altay'da kulislerde Laleci'nin adı ciddi şekilde anılmaya başlarken, Giresunspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un da genç teknik adam için nabız yokladığı öğrenildi.

Giresunspor ve Balıkesirspor'un gerçekleşecek genel kurulun ardından Laleci'ye resmi teklifte bulunacağı vurgulandı. Menemenspor'da sezona sportif direktör göreviyle başlayıp teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından 6'ncı haftada teknik adam olarak ilk kez dümene geçen Laleci, 28 lig müsabakasında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.

Kaynak: DHA