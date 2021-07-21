Menemenspor'da Laleci takımından memnun
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Menemenspor'da Laleci takımından memnun

Menemenspor'da Laleci takımından memnun
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanırken, teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanırken, teknik direktör Cenk Laleci umutlu konuştu.

Yeni transfer Ahmet Sagat'ın golüyle Somaspor'u yendiklerini belirten Laleci, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Transferde de hamlelerimizi yapıyoruz. İyi bir takım kuruyoruz. Somaspor maçında takımımı beğendim ancak çok erken. Eksikliklerimiz var. Daha fazla çalışarak artı yönlerimizi geliştireceğiz. Ben oyuncularımın hırsından ve isteğinden memnunum. Yeni sezon oldukça zorlu geçecek. Biz en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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