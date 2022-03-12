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Menemenspor'da Laleci inançlı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'da Laleci inançlı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, lige tutunacaklarını söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, lige tutunacaklarını söyledi. Fikstür avantajına sahip olduklarını belirten Laleci, "Üst sıralarda olduğu gibi alt sıralarda da çok çekişmeli bir yarış var. Şu an rahatladık diyemeyiz. Oynanmamış 9 maçımız var. Çok uzak deplasmanınız kalmadı. Üst üste Boluspor ve İstanbulspor'u evimizde ağırlayacağız. Ben oyuncularıma inanıyorum. Camiamız kenetlendi. Bu sezonu kazasız bitireceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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