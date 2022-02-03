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Menemenspor'da Laleci'den başarı sözü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'da Laleci'den başarı sözü

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan ve son 7 maçını kazanamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, zor günleri geride bırakacaklarını söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan ve son 7 maçını kazanamayan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, zor günleri geride bırakacaklarını söyledi. Pazar günü evlerinde oynayacakları Adanaspor maçının kendileri için çok kritik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Öncelikle başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Transfer yasağını kaldırıp çok önemli takviyeler yapmamızı sağladılar. Güçlü ve iyi bir takım olduk. Artık söz sırası bizde. Adanaspor müsabakasıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inancım tam. Sıkıntılı bir konumda olsak da bu süreci başarıyla atlatacak potansiyele sahibiz" yorumunu yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Adanaspor, Spor Toto, Spor, Haber

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