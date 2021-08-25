Menemenspor'da Laleci çok umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'da Laleci çok umutlu

Menemenspor'da Laleci çok umutlu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip ikinci haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanıyor.

TFF 1'inci Lig'de ilk maçta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenip ikinci haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Liderle oynayacağız. Rakibimiz sezona çok iyi bir giriş yaptı. Biz de yeni ve genç takımız. Evimizde 2'de 2 yapacağımıza inanıyorum. İyi futbol oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bandırmaspor karşılaşmasında son 6 dakikada golü yedik. İyi direnmiştik ama olmadı. İlk haftalarda kayıpların telafisi vardır" dedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hande Erçel Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Menemenspor'da Laleci çok umutlu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:09:10. #1.14#

title