Menemenspor'da Laleci belirsizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'da Laleci belirsizliği

Menemenspor'da Laleci belirsizliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un daha önce prensipte anlaşma sağladığı eski teknik patronu Cenk Laleci ile henüz sözleşme imzalamaması kafaları karıştırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un daha önce prensipte anlaşma sağladığı eski teknik patronu Cenk Laleci ile henüz sözleşme imzalamaması kafaları karıştırdı.

Onursal Başkan Tahir Şahin'in ilk görüşmenin ardından bir daha Laleci'ye dönüş yapmadığı ve tarafların şu anda resmi bir anlaşmaya varmadığı bildirildi. Laleci'ye ise 1'inci Lig'den birçok kulübün teklif götürdüğü ifade edildi. Menemenspor'dan dönüş alamayan genç teknik adamın diğer teklifleri değerlendirmeye başladığı vurgulandı. Menemenspor'da yıllarca futbol oynayıp kaptanlık yapan Laleci, kulüpte 2019-2020 sezonunda sportif direktör olarak göreve başladı. Ardından teknik direktörlük görevine gelen Cenk Laleci, geçen sezonun ilk yarısında takımda ayrıldı. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prens Harry Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor'da Laleci belirsizliği - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:46:37. #1.13#

title