Menemenspor'da keyifler kaçtı
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Menemenspor'da keyifler kaçtı

Menemenspor'da keyifler kaçtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 kaybeden Menemenspor iyi başladığı sezonda üst üste 2'nci yenilgisini aldı.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 kaybeden Menemenspor iyi başladığı sezonda üst üste 2'nci yenilgisini aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk maçta 2-0 mağlup eden İzmir ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilip Ümraniyespor karşısında da varlık gösteremedi. İlk 16 dakikada kalesinde 3 gol birden gören Menemenspor gardını erken düşürürken, maç boyunca pozisyona girmekte zorlandı. Teknik direktör Cenk Laleci erkenden yedikleri goller nedeniyle dirençlerinin kırıldığını söyledi. Toparlanacaklarını ifade eden Laleci, "Maça 3-0 yenik başladık, o andan itibaren karşılaşmayı çevirmek oldukça zordu. İlk devrede gol bulabilseydik maça ortak olabilirdik. Futbolda böyle sonuçlar yaşanabilir. Gelecek hafta milli araya giriyoruz ve bu süreçte tüm eksikliklerimizi gidereceğiz. Yeni transferlerimiz de takıma uyum sorunlarını çözecektir" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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