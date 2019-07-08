Menemenspor'da ikinci yabancı Jallow oldu

Kaynak: DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de yaşadığı yönetimsel tartışmaların ardından transfere yönelen Menemenspor, kulüp tarihinin ikinci yabancısını buldu. Dış transferde daha önce Sırp stoper Jasmin Trtovac ve Altındağ Belediyespor'dan genç sağ kanat Barış'la anlaşan sarı-lacivertli ekip, 21 yaşındaki Gambiyalı golcü Alpha Jallow'u kadrosuna kattı.Geçen sezon Portekiz'de GD Alcochetense takımının kadrosunda yer alan 1.88 boyundaki Jallow ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.- Menemen