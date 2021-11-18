Menemenspor'da iki eksik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor'da iki eksik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor'da iki eksik

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde sonuncu Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'da iki eksik oyuncu bulunuyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde sonuncu Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'da iki eksik oyuncu bulunuyor. Teknik direktör Cenk Laleci, kart cezalısı stoper kaptan Mazlum ile sakatlığı süren orta saha Ba'da yoksun olarak mücadele edeceklerini söyledi.

Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almak istediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Balıkesirspor alt sıralardaki rakiplerimizden. Bu maçı mutlak kazanmalıyız. Düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Artık statlar tam kapasite ile seyirci alıyor. O nedenle stadın dolmasını bekliyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title