Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde sonuncu Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'da iki eksik oyuncu bulunuyor. Teknik direktör Cenk Laleci, kart cezalısı stoper kaptan Mazlum ile sakatlığı süren orta saha Ba'da yoksun olarak mücadele edeceklerini söyledi.

Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almak istediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Balıkesirspor alt sıralardaki rakiplerimizden. Bu maçı mutlak kazanmalıyız. Düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Artık statlar tam kapasite ile seyirci alıyor. O nedenle stadın dolmasını bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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