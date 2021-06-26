Menemenspor'da hedef Regi Lushkja

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi. Geçmiş dönemde Arnavut kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı transfer eden sarı-lacivertliler, KF Laçi'den Regi Lushkja'yı listesine aldı. Hem ofansif orta saha hem de forvet oynayabilen oyuncuya teklifin iletildiği vurgulandı. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ekibinde futbola başlayan Lushkja son 5 sezonu Laçi'de geçirdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi dahil 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı