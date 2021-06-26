Menemenspor'da hedef Regi Lushkja
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Menemenspor'da hedef Regi Lushkja

Menemenspor'da hedef Regi Lushkja
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, gözünü Arnavutluk Ligi'ne çevirdi. Geçmiş dönemde Arnavut kaleci Selmani ve stoper Domgjonas'ı transfer eden sarı-lacivertliler, KF Laçi'den Regi Lushkja'yı listesine aldı. Hem ofansif orta saha hem de forvet oynayabilen oyuncuya teklifin iletildiği vurgulandı. Arnavutluk'ta Besa Kavaje ekibinde futbola başlayan Lushkja son 5 sezonu Laçi'de geçirdi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi dahil 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 5 gol attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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